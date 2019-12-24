أخبار عاجلة

لعشاق الكيك من المحلات.. جربي بنفسك أسهل وأسرع طريقة لعمل باوند كيك -
8 الصبح – هل الخلاف مع أمير مرتضي سبب استبعاد عصام مرعي من الجهاز المعاون لـ كارتيرون ؟؟ -
التفاؤل التجاري يدعم الدولار الأسترالي ويدفع الين للهبوط -
روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد -
إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم -
الحكيم في بيتك | الإصابة بالامراض غير السارية ( حلقة كاملة) -
بنات وولاد| لعبة ممتعة ومليانة بالمغامرات والتشويق ..جربوها هتعجبكم قوى -
طقس العرب: لا ثلوج حتى نهاية العام -
بنات وولاد| شوفو صحاب مرمر كسبوا إيه في لعبة التمبولا وإزاي مرمر احتفلت معاهم -
الأخبار - بكين تندد بالقيود التجارية الواردة في قانون الدفاع الأمريكي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع أسعار النفط مع توقعات استمرار هبوط المخزونات

Google+ Print
ارتفاع أسعار النفط مع توقعات استمرار هبوط المخزونات ارتفاع أسعار النفط مع توقعات استمرار هبوط المخزونات

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع أحجام التداول الضعيفة على خلفية احتفالات الكريسماس.

واستفاد الخام من توقعات هبوط مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي والتي من المقرر إعلانها نهاية هذا الأسبوع بدلاً من الأربعاء بسبب عطلات الكريسماس.

يذكر أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك صرح بأن التعاون مع أوبك لدعم السوق سوف يستمر طالما كان فعّالاً ويؤتي ثماره.

وتشهد الأسواق العالمية أحجام تداول ضعيفة بالتزامن مع عطلات الكريسماس والعام الجديد.

وبحلول الساعة 10:17 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 60.61 دولار للبرميل.

في حين ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.3 بالمائة مسجلا 66.59 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 27-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 27-12-2019

محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية للجلسة الثالثة

محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية للجلسة الثالثة

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 26-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 26-12-2019

أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية