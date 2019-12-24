ارتفاع أسعار النفط مع توقعات استمرار هبوط المخزونات

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع أحجام التداول الضعيفة على خلفية احتفالات الكريسماس.

واستفاد الخام من توقعات هبوط مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي والتي من المقرر إعلانها نهاية هذا الأسبوع بدلاً من الأربعاء بسبب عطلات الكريسماس.

يذكر أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك صرح بأن التعاون مع أوبك لدعم السوق سوف يستمر طالما كان فعّالاً ويؤتي ثماره.

وتشهد الأسواق العالمية أحجام تداول ضعيفة بالتزامن مع عطلات الكريسماس والعام الجديد.

وبحلول الساعة 10:17 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 60.61 دولار للبرميل.

في حين ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.3 بالمائة مسجلا 66.59 دولار للبرميل.