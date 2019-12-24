مقابلة -"أراد" الإماراتية تعتزم إطلاق مشروع عقاري بالسعودية مطلع 2020

مباشر- من: محمود جمال: كشف الرئيس التنفيذي شركة "أراد" العقارية، الذراع السيادي الاسثتماري لإمارة الشارقة، عن اعتزام شركته إطلاق أول مشروع لها بمدينة الرياض السعودية مطلع العام المقبل وتحديداً مع نهاية الربع الأول من 2020.



وأكد أحمد الخشيبي في مقابلة لـ"مباشر" أن المشروع سيكون باسم "جادة السعودية" بقيمة إجمالية معلن عنها مسبقاً بقيمة تقارب 24 مليار درهم إماراتي بما يُعادل 6.5 مليار دولار تقريباً.



وأشار الخشيبي إلى أنه رغم تركيز "أراد" على سوق العقارات بإمارة الشارقة فإن لديها خططاً بتوسيع محفظة مشاريعنا لتشمل أسواقاً جديدة بالمنطقة.



ويتشابه اسم المشروع الجديد للشركة التي تعتزم إطلاقه بالسعودية مع مشروع "الجادة" الذي أعلن عنه حاكم الشارقة ورئيس مجلس إدارة "أراد" الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في عام 2017 الذي يعتبر أكبر مشروع عقاري بالإمارة وسيتم تسليمه كاملاً بمراحله العشرة بحلول 2025.



ويقع المشروع بأهم الأماكن بالشارقة، والواقعة بالقرب من مطار الشارقة والمدينة الجامعية ويتقرب من الطريق الواصل إلى دبي وعدة طرق رئيسية بالإمارة.



وعن التوسعات بدولة الإمارات، توقع أحمد الخشيبي أن تطلق "أَراد" قريباً المرحلة الأولى مشروع المركز الرئيسي الذي يتخصص بالفعاليات العامة والخاصة بالشركات الذي يغطي مساحة 60 ألف متر مربع تقريباً.



وأكد أن الشركة أعلنت مؤخراً عن بيع 5 آلاف وحدة بعد أكثر من عامين ونصف على إطلاق مشروعنا الأول وهو الجادة العام قبل الماضي.



وأوضح الخشيبي أن عملية البناء في مشروعي "أَراد" (نسمة السكني والجادة)، تحرز تقدماً بحسب الخطة، علماً أنهما يضمّان أكثر من 11 ألف وحدة.



وتوقع الخشيبي تسليم أولى للمنازل بمشروع "الجادة" في الربع الثاني من عام 2020، مشيراً إلى أن الشركة ستسلم أيضاً بالموعد ذاته المراحل الخمس من مشروع نسمة السكني.

وتأسست شركة أرادَ في عام 2016 من خلال تعاونٍ بين خالد بن الوليد بن طلال آل سعود مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجموعة بسمة لتطوير العقار بإمارة الشارقة.





طلب مرتفع



وعلى مستوى القطاع العقاري بالشارقة ، قال أحمد الخشيبي إن القطاع حافظ على مستوى من الاستقرار بالأسعار خلال العقد الماضي في وقت شهدت فيه مناطق أخرى تقلّبات، وبقي الطلب على عقارات بالإمارة مرتفعاً.



وأوضح أن ذلك يعود الفضل بهذا إلى قرار الحكومة بتمكين كافة الجنسيات من شراء العقارات في الإمارة عام 2014 وكذلك إتاحتها العام الماضي لغير المقيمين من كافة الجنسيات شراء عقارات فيها.



وأظهرت أحدث البيانات أنّ السوق العقاري في الشارقة لم يتأثر بالتباطؤ العام في القطاع بالإمارات. وتم الإعلان مؤخراً عن ارتفاع قيمة الاستثمار بالقطاع إلى 18.9 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة 84 بالمائة من المجموع الذي سُجّلته السنة الماضية.



وركّز المستثمرون بالتحديد على منطقة الشارقة الجديدة، الواقعة بعيداً عن منطقة وسط المدينة التي تحتضن مشروعي "أَراد" الجادة ومشروع نسمة السكني.



وأظهرت الأبحاث التي أجرتها شركة سيلفر الاستشارية العقارية مؤخراً، أنّ الاستعلام عن هذه المواقع زاد بنسبة 50 بالمائة بين الفصلين الأول والثاني من عام 2019 ويُتوقع أن يتواصل الطلب عليها لبقية العام.



وكانت "أَراد" قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي عن ارتفاع مبيعاتها في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 بنسبة 30 بالمائة مقارنة بـالفترة ذاتها من العام السابق بفضل قوة سوق العقاري بالإمارة.



وتوقع أحمد الخشيبي مع تزايد الرغبة في التملّك في المجتمعات السكنية بالشارقة أن يستمر الإقبال على السوق العقاري بالإمارة خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع ازدياد عدد السكان فيها، لافتاً إلى أن الإمارة تعتبر كلفة المعيشة فيها مقبولة مقارنة بـمناطق أخرى.





مستثمرون دوليين



وأكد الخشيبي أن البيئة التنظيمية بالشارقة تتطور بسرعة في ما يتعلق بالقطاع العقاري، مشيراً إلى أنه بات بوسع المستثمرين من مختلف الجنسيات امتلاك منازل بالإمارة وهو الأمر الذي أتاحه تعديل قانوني أعلن عنه العام الماضي.



وتوقع أحمد الخشيبي أن يحصد المطوّرون بالقطاع ممن نجحوا في تسليم عقارات بالموعد المحدد طلباً متزايداً من المستثمرين.



إكسبو 2020



وأوضح أحمد الخشيبي أن معرض إكسبو 2020 سيشكّل نقطة تحوّل بالنسبة للدولة ككلّ، حيث ستتوجه أنظار العالم إلى الإمارات.



وأكد ثقته بأنّ آثار الفعالية الإيجابية ستنعكس على القطاعات كافة الاقتصادية، وليس فحسب القطاع العقاري.



وأضاف أن أعداد السياح المتوقعة خلال هذه الفترة والاستثمارات الكبيرة التي شهدها قطاع البنية التحتية بالدولة، وكذلك الوظائف ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وسيُقام معرض إكسبو 2020 في دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021 بمشاركة 192 بلداً وعدد كبير من المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية.

وسيكون لكل بلد مشارك في إكسبو 2020 دبي جناحه الخاص للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي الممتد منذ 168 عاماً. وحتى اليوم، أعلن إكسبو 2020 دبي عن 11 شريكاً من فئة شريك رسمي أول، و6 شركاء من فئة شريك رسمي، و5 من مزودي الخدمات.

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