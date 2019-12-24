السعودية والكويت توقعان اتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة

الكويت – مباشر: وقعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، اتفاقية ملحقة لاتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

ولم تُنتج المنطقة المُحايدة بين البلدين أي إنتاج يُذكر منذ إغلاق الحقول بعد المُشاحنات بين الطرفين في عامي 2014 و2015.

ويمكن أن تُنتج المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، التي تم إغلاقها لمدة 4 سنوات على الأقل؛ ما يصل إلى 500 ألف برميل نفط يومياً، 0.5 بالمائة من المعروض النفطي العالمي.

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومتراً مربعاً على الحدود بين البلدين، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلاً عن أحد مصادرها، في وقت سابق، أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها بعد أشهر من المفاوضات المكثفة ليست نهائية إلى أن يتم التوقيع عليها من الجانبين.

وبينت الوكالة أن حقل الخفجي، أحد الحقلين في المنطقة المقسومة، يمكن أن يبدأ الإنتاج على الفور، بينما يحتاج حقل الوفرة إلى فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

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