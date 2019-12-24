أخبار عاجلة

لعشاق الكيك من المحلات.. جربي بنفسك أسهل وأسرع طريقة لعمل باوند كيك -
8 الصبح – هل الخلاف مع أمير مرتضي سبب استبعاد عصام مرعي من الجهاز المعاون لـ كارتيرون ؟؟ -
التفاؤل التجاري يدعم الدولار الأسترالي ويدفع الين للهبوط -
روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد -
إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم -
الحكيم في بيتك | الإصابة بالامراض غير السارية ( حلقة كاملة) -
بنات وولاد| لعبة ممتعة ومليانة بالمغامرات والتشويق ..جربوها هتعجبكم قوى -
طقس العرب: لا ثلوج حتى نهاية العام -
بنات وولاد| شوفو صحاب مرمر كسبوا إيه في لعبة التمبولا وإزاي مرمر احتفلت معاهم -
الأخبار - بكين تندد بالقيود التجارية الواردة في قانون الدفاع الأمريكي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الشورى السعودي يقر مشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار

Google+ Print
الشورى السعودي يقر مشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار الشورى السعودي يقر مشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار

الرياض ـ مباشر: عقد مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء جلسته العادية الحادية عشرة من السنة الرابعة للدورة السابعة، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.

ووافق مجلس الشورى؛ وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على مشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار.

وناقش المجلس التقريرين السنويين لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعامين الماليين 1439/1438 - 1440/1439 هـ.

وأعلن مجلس الشورى السعودي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي،  عن مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار.

وتمثل الاستراتيجية الوطنية للادخار أحد أهداف رؤية 2030 المتمثلة في رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6 بالمائة إلى 10 بالمائة.

ترشيحات:

"هدف" يطلق بوابة "سُبل" لتمكين القوى الوطنية بالسعودية

العمل السعودية تطلق خدمة لأصحاب المنشآت عبر منصة "قوى"

المالية السعودية تغلق إصدار ديسمبر من الصكوك المحلية

تمديد الساعات الإضافية للبنوك السعودية يوم السبت بشأن القرض العقاري

التجارة السعودية تتيح إصدار تراخيص تخفيضات منتصف العام الدراسي

السعودية للكهرباء: العدادات الذكية تعزز دقة الفواتير وترشيد الاستهلاك

تفاصيل المؤتمر الصحفي للنيابة السعودية بشأن قضية "خاشقجي"

النيابة السعودية تُعلق على تعاون تركيا بتحقيقات قضية خاشقجي

وزير الخدمة المدنية السعودي: إصدار لائحة جديدة للوظائف الصحية

النيابة العامة السعودية: الحكم بالقصاص على 5 متهمين بقضية خاشقجي

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد طرح صندوق "مشاركة للمرابحات والصكوك"

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد طرح صندوق "مشاركة للمرابحات والصكوك"

توافد المئات لرؤية "حلقة النار" في الإمارات والسعودية

توافد المئات لرؤية "حلقة النار" في الإمارات والسعودية

اعلان الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن الحصول على تجديد إتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي

اعلان الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن الحصول على تجديد إتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي