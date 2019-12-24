الشورى السعودي يقر مشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار

الرياض ـ مباشر: عقد مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء جلسته العادية الحادية عشرة من السنة الرابعة للدورة السابعة، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.

ووافق مجلس الشورى؛ وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على مشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار.

وناقش المجلس التقريرين السنويين لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعامين الماليين 1439/1438 - 1440/1439 هـ.

وأعلن مجلس الشورى السعودي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار.

وتمثل الاستراتيجية الوطنية للادخار أحد أهداف رؤية 2030 المتمثلة في رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6 بالمائة إلى 10 بالمائة.

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