الشورى السعودي يطالب بسرعة إقرار تنظيمات حماية المبلغين عن الفساد

الرياض – مباشر: ناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الـ11 من السنة الرابعة للدورة السابعة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، التقريرين السنويين لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعامين الماليين 1439/1438 - 1440/1439هـ.

وطالب عضو الشورى عبدالعزيز المتحمي؛ وفقاً لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بسرعة إقرار وتفعيل التنظيم الخاص بحماية المبلغين عن الفساد.

ودعت عضو المجلس جواهر العنزي، إلى دراسة إنشاء مكاتب لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المقرات الرئيسية للجهات التي تقع تحت رقابتها.

ونوه عضو الشورى معدي آل مذهب، بصدور الأمر الملكي بدمج أجهزة الرقابة والضبط والتحقيق في جهة إدارية واحدة هي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مطالباً بانعكاس نتائج هذا الدمج في تقرير الأداء السنوي للهيئة للعام القادم.

وأشارت عضو الشورى سلطانة البديوي، إلى توجه الهيئة نحو توعية المجتمع بالفساد، مطالبة بتحديد الممارسات التي تصنف فساداً إدارياً أو مالياً.

وقال العضو عبدالرحمن هيجان، إن الترتيبات التنظيمية التي صدرت مؤخراً لمكافحة الفساد سيكون لها الأثر الكبير في الحد من الفساد.

ووافق مجلس الشورى، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام "حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري"، والمقدم من عضو المجلس، معدي آل مذهب؛ استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مايو/ أيَّار 2018، أمراً ملكياً يقضي بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري، بما يضمن عدم التعرض له وظيفياً أو المساس بميزاته أو حقوقه.

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