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أسعار الذهب ترتفع 6 دولارات مع استقرار العملة الأمريكية

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أسعار الذهب ترتفع 6 دولارات مع استقرار العملة الأمريكية أسعار الذهب ترتفع 6 دولارات مع استقرار العملة الأمريكية

مباشر: تواصل الذهب الصعود خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليحقق المعدن النفيس مكاسب تتجاوز 6 دولارات رغم ضعف أحجام التداول.

وتأتي المكاسب في أسعار المعدن مع استقرار العملة الأمريكية وبالتزامن مع ضعف أحجام التداول على خلفية احتفالات الكريسماس.

وبحلول الساعة 8:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 6.10 دولار ليصل إلى 1494.80 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر سجل مكاسب بنحو 8 دولارات في جلسة أمس مع متابعة التطورات التجارية والبيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية بعض الشيء.

ويتجه الذهب في العام الحالي إلى تسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2010 بمكاسب تصل إلى 16 بالمائة وهو ما يرجع في الأساس إلى نزاع التعريفات التجارية المستمر لنحو 17 شهراً والذي أدى لإثارة الاضطرابات في الأسواق المالية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة مماثلة 0.4 بالمائة في تمام الساعة 1:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1491.11 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.701.

مباشر (اقتصاد)

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