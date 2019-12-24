شركة أبحاث: 500 مليار ريال قروض الرهن العقاري المتوقعة بالسعودية

الرياض- مباشر: قالت الراجحي المالية إن امكانات قروض الرهن العقاري المتوقعة مستقبلاً لاتزال جيدة، مشيرة الى أن القروض المحتملة تمثل ثلث إجمالي القروض المقدمة حالياً من المصارف السعودية تقريبا.

وأضافت شركة الأبحاث، في مذكرة بحثية اطلع عليها "مباشر" اليوم الثلاثاء أن امكانات قروض الرهن العقاري تصل الى 500 مليار ريال، تمثل 30 بالمائة من اجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص من جميع المصارف بالمملكة والتي تبلغ نحو 1.5 تريليون ريال.

وأشارت إلى أن هناك حوالي 1.22 مليون مسكن (ممولة بقروض الرهن العقاري) من المحتمل أن يتم تشييدها خلال الفترة من 2020 الى 2023 ، لتحقيق النسبة المستهدفة من رؤية المملكة 2030 والتي تبلغ 70 بالمائة حسب المعدل الحالي الذي يبلغ 0.18 مليون مسكن كما في 2019، متوقعة أن يرتفع هذا المعدل الى 0.19 مليون مسكن في العام للثلاث سنوات التالية.

وتوقعت شركة الراجحي أن يحقق "مصرف الراجحي" و"بنك الرياض" و"بنك الجزيرة" الاستفادة الأكبر من قروض الرهن العقاري مستقبلاً.

كما أوضحت أن المصارف التي لديها تعامل قوي وواسع مع العملاء الأفراد هي التي من المرجح أن تستفيد أكثر من نمو الإقراض العقاري، إذ إنها سوف تتمكن من الاستفادة من علاقتها مع العملاء الأفراد لبيع مختلف منتجاتها.كما رجحت شركة الأبحاث أن يحقق مصرف الراجحي وبنك الرياض وبنك الجزيرة، الاستفادة الأكبر من هذه القروض.

ونوهت شركة الأبحاث إلى أن افتراضاتها بزيادة سوق التمويل العقاري بمقدار 80 مليار ريال مع بقاء جميع العوامل الأخرى بدون تغيير فإن قروض الرهن العقاري يمكنها أن تضيف نسبة 5 بالمائة تقريبا من الأرباح المتحققة خلال الـ12 شهراً الأخيرة لصافي أرباح القطاع في 2020، مشيرة إلى إمكانية وجود أثر انتشاري يعم القطاعات المرتبطة بالقطاع مثل قطاع مواد البناء مما سيوفر مزيداً من الدعم لنمو القروض.

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