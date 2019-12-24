السوق السعودي يشهد تنفيذ 12 صفقة خاصة بـ39 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 12 صفقة خاصة، على عدد من الأسهم، بقيمة إجمالية 39.32 مليون ريال، من خلال 884.83 ألف سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ أكبر الصفقات في القيمة، على سهم "جرير"، بقيمة بلغت 11.5 مليون ريال، من خلال 77.58 ألف سهم، وتم التنفيذ بسعر 148.60 ريال.

وتم تنفيذ صفقة خاصة على أرامكو السعودية، بقيمة 3.12 مليون ريال، من خلال 87.68 ألف سهم، عند سعر 35.60 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

ترشيحات:

محطات تاريخية للسوق السعودي في 2019.. وأرامكو مسك الختام

محللون: توقعات بتماسك السوق السعودي فوق مستويات 8400 نقطة

السوق السعودي يتراجع هامشياً بالتعاملات الصباحية

"هدف" يطلق بوابة "سُبل" لتمكين القوى الوطنية بالسعودية