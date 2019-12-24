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وكالة "فارس" تنفي مقتل قائد القوات الجوية في الحرس الثوري خلال الغارات الإسرائيلية أمس على سوريا

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وكالة "فارس" تنفي مقتل قائد القوات الجوية في الحرس الثوري خلال الغارات الإسرائيلية أمس على سوريا وكالة "فارس" تنفي مقتل قائد القوات الجوية في الحرس الثوري خلال الغارات الإسرائيلية أمس على سوريا

جي بي سي نيوز :-  نفت وكالة أنباء "فارس"، الاثنين، مقتل قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني خلال الغارات الإسرائيلية أمس الأحد على سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله، إن الجنرال علي حاجي زادة بصحة تامة، والأنباء التي تحدثت عن مقتله محض أكاذيب.

وأضافت أن "الأنباء التي تحدثت عن مقتل حاجي زادة في غارة إسرائيلية على سوريا أمس، شائعة تناقلتها بعض وسائل الإعلام العربية المغرضة، وأعيد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي عبر فضائيات معارضة".

وكانت وكالة "سانا" أفادت أمس الأحد، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت في أجواء العاصمة دمشق لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة.

وأشارت "سانا" إلى ورود أنباء عن سقوط أحد الأهداف المعادية في منطقة عقربا بريف دمشق.

وفي وقت سابق، تصدت مضادات الجيش السوري لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري وسط سوريا، وأسقطت اثنتين فوق مدينتي سلمية وجبلة غربي البلاد.

 

اليوم 

 

جي بي سي نيوز

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