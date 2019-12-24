أخبار عاجلة

لعشاق الكيك من المحلات.. جربي بنفسك أسهل وأسرع طريقة لعمل باوند كيك -
8 الصبح – هل الخلاف مع أمير مرتضي سبب استبعاد عصام مرعي من الجهاز المعاون لـ كارتيرون ؟؟ -
التفاؤل التجاري يدعم الدولار الأسترالي ويدفع الين للهبوط -
روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد -
إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم -
الحكيم في بيتك | الإصابة بالامراض غير السارية ( حلقة كاملة) -
بنات وولاد| لعبة ممتعة ومليانة بالمغامرات والتشويق ..جربوها هتعجبكم قوى -
طقس العرب: لا ثلوج حتى نهاية العام -
بنات وولاد| شوفو صحاب مرمر كسبوا إيه في لعبة التمبولا وإزاي مرمر احتفلت معاهم -
الأخبار - بكين تندد بالقيود التجارية الواردة في قانون الدفاع الأمريكي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

انخفاض الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ضعف أحجام التداول

Google+ Print
انخفاض الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ضعف أحجام التداول انخفاض الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ضعف أحجام التداول

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ضعف أحجام التداول في جلسة تداول قصيرة بسبب عطلات الكريسماس.

وبشكل عام سيطر الأداء المسطح على غالبية القطاعات في البورصات الأوروبية في مستهل جلسة اليوم لكن أسهم شركات النفط والغاز ارتفعت بنحو 0.2 بالمائة.

وتركز الأسواق إلى حد كبيير على التطورات المتعلقة بالجبهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث سيطر التفاؤل على المستثمرين بعدما أعلنت الصين أنها ستخفض التعريفات على منتجات أمريكية من جانبها بداية من العام المقبل.

كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد باقتراب عملية التوقيع على الصفقة التجارية.

ومن المتوقع أن تكون التداولات خافتة اليوم مع اعتزام العديد من الأسواق المالية التوقف في وقت مبكر عن المعتاد بسبب احتفالات الكريسماس.

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 418.01 نقطة.

في حين انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 7611.1 نقطة فيما استقر المؤشر الفرنسي "كاك" عند مستوى 6030.5 نقطة.

لكن بورصة فرانكفورت الألمانية أغلقت أبوابها أمام المستثمرين اليوم لتبدأ موسم عطلات الكريسماس.

وكان المؤشر الألماني أغلق جلسة أمس على انخفاض بأكثر من 0.1 بالمائة ليتراجع إلى 13300.98 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1086 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
في عهد ترامب.. سوق الأسهم الأفضل بين رؤساء الولايات المتحدة

في عهد ترامب.. سوق الأسهم الأفضل بين رؤساء الولايات المتحدة

ترامب وميلانيا في مأدبة عشاء عيد الميلاد

ترامب وميلانيا في مأدبة عشاء عيد الميلاد

ترامب عن المستويات القياسية للأسهم الأمريكية: "الأفضل لم يأت بعد"

ترامب عن المستويات القياسية للأسهم الأمريكية: "الأفضل لم يأت بعد"

ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل