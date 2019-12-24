انخفاض الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ضعف أحجام التداول

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ضعف أحجام التداول في جلسة تداول قصيرة بسبب عطلات الكريسماس.

وبشكل عام سيطر الأداء المسطح على غالبية القطاعات في البورصات الأوروبية في مستهل جلسة اليوم لكن أسهم شركات النفط والغاز ارتفعت بنحو 0.2 بالمائة.

وتركز الأسواق إلى حد كبيير على التطورات المتعلقة بالجبهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث سيطر التفاؤل على المستثمرين بعدما أعلنت الصين أنها ستخفض التعريفات على منتجات أمريكية من جانبها بداية من العام المقبل.

كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باقتراب عملية التوقيع على الصفقة التجارية.

ومن المتوقع أن تكون التداولات خافتة اليوم مع اعتزام العديد من الأسواق المالية التوقف في وقت مبكر عن المعتاد بسبب احتفالات الكريسماس.

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 418.01 نقطة.

في حين انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 7611.1 نقطة فيما استقر المؤشر الفرنسي "كاك" عند مستوى 6030.5 نقطة.

لكن بورصة فرانكفورت الألمانية أغلقت أبوابها أمام المستثمرين اليوم لتبدأ موسم عطلات الكريسماس.

وكان المؤشر الألماني أغلق جلسة أمس على انخفاض بأكثر من 0.1 بالمائة ليتراجع إلى 13300.98 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1086 دولار.