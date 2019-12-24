"هدف" يطلق بوابة "سُبل" لتمكين القوى الوطنية بالسعودية

الرياض – مباشر: أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الثلاثاء، بوابة التثقيف والإرشاد المهني الإلكترونية (سبل)، لتمكين القوى الوطنية.

وقال "هدف"، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن بوابة "سُبل" تهدف إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنياً، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل، مدعوماً باختبارات قياس الميول الوظيفي.

وأضاف "هدف"، أن المنصة تسعى إلى تمكين الطلاب والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين، من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني.

ولفت صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة، إلى أن "سُبل" تهدف كذلك إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.

وتتيح المنصة كذلك، بحسب الصندوق، خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بعد، لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة، وتساعد في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتقديم الاستشارات المهنية عن بعد وبشكل مباشر.

وتُمكِّن المنصة الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساو بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية التي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل، وإرساء توقعات واقعية حول السنوات الأولى من الوظيفة وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل، وتطوير المرشدين المهنيين.

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