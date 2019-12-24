استقرار نيكي الياباني بالختام مع الاستعداد لعطلات الكريسماس

مباشر: استقر مؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع الاستعداد لعطلات الكريسماس.

ويأتي الأداء المسطح للأسواق المالية في اليابان قبيل انطلاق موسم العطلات الرسمية احتفالاً بأعياد الكريسماس.

ومن المتوقع أن تظل التداولات خافتة مع استعداد العديد من الأسواق المالية لبدء التوقف عن العمل.

وكانت الأسهم اليابانية استهلت تداولات جلسة اليوم على ارتفاع مستفيدة من المستويات القياسية التي سجلتها "وول ستريت" في جلسة أمس بعد تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن تقترب من توقيع الصفقة التجارية مع بكين.

وبنهاية الجلسة، استقر مؤشر نيكي الياباني عند مستوى 23830.6 نقطة.

لكن مكاسب المؤشر الياباني في العام الحالي حتى الآن تتجاوز 19 بالمائة.

فيما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة هامشية 0.07 بالمائة إلى 1728.2 نقطة.

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 109.39 ين.