تشغيل مركز الدعم اللوجستي بمدينة الملك عبدالله مطلع 2020

الرياض – مباشر: أعلن الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن جاهزية تشغيل المركز اللوجستي المتكامل لشركة "بن زقر" مطلع العام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي للوادي لصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أيمن بن يوسف منسي؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" إن مركز الدعم اللوجستي بالوادي الصناعي يقع على مساحة تجاوزت 300 ألف متر مربع، مخصصة للتخزين والتوزيع بطاقة استيعابية تتجاوز 110 آلاف طبلية.

وأضاف منسي، أن اكتمال المركز اللوجستي يُعد إضافة نوعية للوادي الصناعي في إمداد السوق المحلي والعالمي بمنتجات ذات جودة عالية، بوصفه أحد أكبر المنصات اللوجستية المهمة في المملكة ونقطة ربط رئيسية متقدمة لخطوط التجارة الدولية بين الشرق والغرب، تماشياً مع رؤية 2030 لجعل المملكة مركزاً عالمياً لقطاع الخدمات اللوجستية.

كما أوضح أن المركز يوفر أحدث سلسلة إمداد لدعم الشركاء، إلى جانب توفير عدد كبير من الوظائف النسائية للسعوديات في مختلف المجالات، واستيعاب طاقم من المهندسين السعوديين للإشراف على سير العمل بالمركز.

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