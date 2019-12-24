​العدل السعودية: لا عقود زواج لمن دون 18 عاماً

الرياض – مباشر: وجه وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، بمنع إجراء عقود الزواج لمن يقل عمره أو عمرها عن 18 عاماً.

وشدد الوزير، في تعميم موجه للمحاكم ومأذوني عقود الأنكحة كافة وفقاً لبيان من الوزارة، على إحالة مثل هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، تماشياً مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.

واستند الوزير، في تعميمه، على الفقرة (16/3) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقود الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن 18 عاماً لن يلحق به الضرر، ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى.

وتضمن التعميم محاسبة المأذونين المخالفين، والرفع بذلك للوزارة لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم.

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