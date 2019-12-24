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السوق السعودي يتراجع هامشياً بالتعاملات الصباحية

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السوق السعودي يتراجع هامشياً بالتعاملات الصباحية السوق السعودي يتراجع هامشياً بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تراجعاً هامشياً خلال التعاملات المبكرة لجلسة اليوم الثلاثاء؛ بضغط من قطاع الطاقة والمواد الأساسية.

وتراجع المؤشر العام "تاسي" نحو 0.12 بالمائة بحلول الساعة 11 بتوقيت الرياض، إلى مستوى 8406.31 نقطة ليفقد نحو 8 نقاط.

وجرى التعامل على 53.58 مليون سهم بقيمة 1.188 مليار ريال، موزعة على 50.62 ألف صفقة.

وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.01 بالمائة بضغط من سهم أرامكو المتراجع بنسبة 0.28 بالمائة إلى مستوى 35.50 ريال.

كما نزل قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30 بالمائة بفعل هبوط سهم كيان بنسبة 0.01 بالمائة، وسهم سابك بنسبة0.21 بالمائة.

وتصدر السيولة سهم أرامكو بنحو 115 مليون ريال، فيما كان سهم كيان الأنشط من حيث الحجم بنحو 3.542 مليون سهم.

وواصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه بنهاية جلسة أمس الاثنين، ليسجل ارتفاعه السابع على التوالي، ويصل لأعلى مستوياته منذ 4 أشهر، وسط ارتفاع في السيولة وتعافي شبه جماعي للقطاعات.

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