محطات تاريخية للسوق السعودي في 2019.. وأرامكو مسك الختام

مباشر – ثابت شحاتة: حمل العام 2019، في طياته محطات هامة، وقرارات حاسمة لسوق الأسهم السعودية "تداول"، انتهت بأكبر طرح عام بالعالم؛ وهو طرح عملاق النفط السعودي "أرامكو".

وتسارعت وتيرة تطوير السوق السعودي، وإعداده لاستقبال طرح بحجم أرامكو، مع إعلان الحكومة السعودية، عن نيتها طرح جزء من أسهم "أرامكو" بالسوق السعودي.

وجاء عام 2019، ليشهد ارتفاع وتيرة التطور إلى ذروتها؛ مما دفع بالمؤشرات العالمية، لضم سوق الأسهم السعودية إليها، بدون تردد، بعد أن طوعت هيئة السوق وشركة "تداول"، اللوائح والقوانين، لتتوفق مع متطلبات المؤشرات العالمية.

ويرصد "مباشر" أبرز تلك القرارات وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية وهيئة السوق المالية السعودية.

إطلاق مؤشر (إم تي 30)

وكانت أولى المحطات الهامة للبورصة السعودية، في عام 2019، عندما أعلنت شركة "إم إس سي آي"، المزود العالمي للمؤشرات، في شهر يناير/كانون الثاني، عن إطلاق مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30)، بالتعاون مع السوق المالية السعودية "تداول".

وأوضحت "تداول" أن مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30)، يتضمن قرابة 30 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية تعد أكبرها حجماً من حيث القيمة السوقية وأكثرها تداولاً.

وقال المدير التنفيذي لشركة تداول، خالد الحصان، في تعليقه على هذه الخطوة، إن إطلاق مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30)، يمثل خطوة هامة نحو إنشاء سوق المشتقات المالية، والمضي قدماً نحو أهداف رؤية المملكة 2030.

وكانت ثاني محطات السوق السعودي، في عام 2019، عندما أعلنت (تداول)، في شهر فبراير/شباط عن إطلاق عدد من التغييرات الجوهرية على السوق الموازي "نمو".

وكشفت السوق المالية السعودية (تداول)، أن تطبيق هذه التعديلات خلال الربعين الأول والثاني من 2019؛ بهدف تطوير السوق الموازي وزيادة عدد الشركات المدرجة فيه وجذب السيولة إليه.



وأشارت إلى أن هذه التغييرات تأتي ضمن خطة تداول وهيئة السوق المالية لتطوير سوق "نمو" وجعله منصة جاذبة للشركات التي ترغب بالإدراج فيها بشروط أكثر مرونة.



تعديل المقابل المالي

وفي شهر أبريل/نيسان، أعلنت السوق المالية (تداول) وشركة "إيداع"، عن إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات، اعتباراً من يوم الأحد 9 يونيو/حزيران 2019.

وشملت التعديلات تخفيض المقابل المالي لخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية، الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال وريالين عن كل مكتتب، إلى 10 آلاف ريال، لجميع الإصدارات المدرجة.

كما شملت تخفيض المقابل المالي السنوي لخدمة إدارة سجل مالكي الصكوك والسندات، الذي تتقاضاه شركة إيداع من 100 ألف ريال، إلى 20 ألف ريال، لجميع الإصدارات المدرجة.

وشملت التعديلات كذلك تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول، لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال.

التداول على سعر الإغلاق

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، في مايو/أيَّار 2019، عن إضافة جلسة "التداول على سعر الإغلاق" كفترة جديدة للتداول بعد فترة مزاد الإغلاق.

وأوضحت "تداول" أن تطبيق القرار يسري بدءاً من يوم الأحد 12 مايو/أيَّار، وتمتد جلسة "التداول على سعر الإغلاق" لمدة 10 دقائق بعد فترة مزاد الإغلاق، لكل من السوق الرئيسي والسوق الموازي.

وأشارت إلى أنها تسعى من خلال هذه التعديلات لمواءمة السوق المالية السعودية، مع أفضل الممارسات العالمية؛ من خلال تطبيق آلية مرنة تسمح للمستثمرين بالتداول بعد فترة مزاد الإغلاق.

تملك الأجانب

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، في يونيو/حزيران 2019، عن اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية بالشركات المدرجة.

وأوضحت الهيئة التعديلات تسمح للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب، تملّك أكثر من 49 بالمائة من الأسهم المدرجة، وأدوات الدين القابلة للتحويل.

قواعد الإدراج المعدلة

وجاء شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، ليشهد إعلان شركة (تداول)، عن اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية، والالتزامات المستمرة المعدلة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المعدلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة المعدلة.

وقالت "تداول"، إن تطبيق تلك التعديلات يبدأ اعتباراً من تاريخ نشرها، باستثناء أحكام الفقرتين (1) و(3) من المادة الـ90 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ يتم العمل بها في بداية يناير/ كانون الثاني 2020.

تحديث منهجية المؤشرات

وفي بداية ديسمبر/كانون الأول 2019، جاء الإعلان عن تحديث منهجية حساب المؤشرات، التي تضمنت، حساب الأسهم الحرة، وتمكين الانضمام السريع لمؤشر السوق الرئيسي، وحساب وصيانة المؤشرات ذات الحد الأعلى.

وتضمن التحديث، تطبيق آلية جديدة للطروحات الكبيرة لتمكين الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسي (تاسي)، بنهاية اليوم الخامس من التداول؛ وهو ما تم تطبيقه على سهم أرامكو السعودية.

وأكدت "تداول"، أن تطبيق آلية الانضمام السريع لمؤشر السوق الرئيسية، يسري بتاريخ الإعلان، على أن يكون تطبيق بقية التغييرات بنهاية الربع الرابع لعام 2019م، بالتزامن مع صيانة المؤشرات الربع سنوية.

ترقيات

وتكللت جهود هيئة السوق السعودية وشركة "تداول"، خلال عام 2019، بترقية سوق الأسهم السعودية، إلى عدد من المؤشرات العالمية، من خلال عدة مراحل.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، في مارس/آذار 2019، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام للمؤشرين العالميين فوتسي راسل، وإس آند بي داو جونز، للأسواق الناشئة يوم الاثنين 18 مارس/آذار.

وخلال شهر أبريل/نيسان 2019، أعلنت (تداول)، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مراحل الانضمام لمؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة، اعتباراً من يوم الأربعاء الأول من مايو/أيَّار.

وتم الإعلان عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من مراحل انضمام السوق السعودية "تداول" إلى مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، اعتبار من يوم الأربعاء 29 مايو/أيَّار.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، في يونيو/حزيران 2019، عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مراحل الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل، اعتباراً من يوم الاثنين 24 يونيو/حزيران.

وجاء شهر أغسطس الماضي، ليشهد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، من مراحل انضمام السوق السعودية "تداول" إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة.

وأعلنت (تداول)، في 29 أغسطس 2019، عن نجاح اكتمال انضمامها إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بعد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، لتشكل 2.8% من إجمالي قيمة المؤشر، بانضمام 31 شركة سعودية للمؤشر.

وكشفت (MSCI)، أن ترقية السوق السعودية "تداول"، جاء نتيجة التطورات الملموسة بالسوق، منذ انضمامه لقائمة المراقبة الخاصة بالمؤشر في يونيو/حزيران 2017م.

وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على قرار الترقية، إن هذا الإنجاز سيدعم توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية وتحسين مستويات السيولة فيها.

مسك الختام

وكان الشهد الأخير من عام 2019، على موعد مع حدث تاريخي، بإدراج عملاق النفط السعودي، شركة أرامكو، بسوق الأسهم السعودية "تداول"، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد انتهاء عملية الاكتتاب.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عن موافقتها على طلب شركة أرامكو السعودية لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام بالسوق السعودي.

وكشفت أرامكو أنها ستلتزم بتوزيع أرباح على المساهمين لا تقل عن 75 مليار دولار سنوياً حتى 2024، وسوف تتنازل الحكومة السعودية عن حقها في توزيعات الأرباح إذا اقتضت الضرورة.

كما أعلنت الشركة عن توزيع سهم مجاني لكل 10 أسهم تم شراؤها بالطرح العام، للمكتتبين السعوديين الأفراد، الذين يحتفظون بملكية أسهمهم بشكل مستمر لمدة 180 يوماً.

سهم أرامكو

وقفز السهم بالحدود القصوى (10 بالمائة)، في أولى جلساته بالسوق، لتصل القيمة السوقية للشركة، إلى نحو 1.88 تريليون دولار، وتتخطى شركة آبل التي كانت تتربع على عرش أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية بالعالم.

وارتفعت القيمة السوقية للسوق السعودي، بعد إدراج أرامكو إلى نحو 8.95 تريليون ريال، لتتضاعف نحو 5 مرات، مقارنة بـالقيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة، التي كانت تقدر بنحو 1.89 تريليون ريال.

وواصل سهم أرامكو ارتفاعه بالجلسات الأولى، ليصل إلى مستوى 38 ريالاً، لتقفز قيمة الشركة إلى أكثر من تريليوني دولار، التي كان يطمح إليها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وبعد إدراج أرامكو، احتل السوق السعودي المركز التاسع، بين أعلى 10 أسواق من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم، لتضيف عملاق النفط السعودي "أرامكو"، رقماً قياسياً جديداً إلى السوق السعودي.



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