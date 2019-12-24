العمل السعودية تطلق خدمة لأصحاب المنشآت عبر منصة "قوى"

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، اليوم الثلاثاء، عن إتاحتها لخدمة "التقرير الشهري" للمنشآت عبر منصة (قوى).

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الخدمة تهدف إلى اطلاع أصحاب المنشآت بشكل استباقي على حالة المنشأة في سجلات الوزارة، وحصولهم على كل المعلومات والمؤشرات المتعلقة بمنشآتهم، بالإضافة إلى التنبيهات الاستباقية التي تهم أصحاب الأعمال في التخطيط واتخاذ التدابير اللازمة.

وأضافت وزارة العمل، أن خدمة "التقرير الشهري" تستهدف تحقيق التكامل بين الوزارة وأصحاب الأعمال؛ لضمان الشفافية والوضوح وتحقيق أعلى المعايير المطلوبة.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لأصحاب الأعمال الحصول على نسخة مفصلة من تقرير حالة المنشأة بشكل شهري من خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية لمنصة "قوى"، وطلب نسخة التقرير التي سيتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني المعتمد في ملف المنشأة.

وبينت العمل، أنه يمكن التسجيل وطلب التقرير والاطلاع على كافة الخدمات التي تقدمها "قوى" من خلال البوابة الإلكترونية، مشيرة إلى أن تقرير حالة المنشأة في مرحلته الأولى يتضمن معلومات عامة عن المنشأة، وأعداد الموظفين وممثلي المنشأة، وحالة رخص العمل.

وتابعت: كما يتضمن مؤشر الامتثال للأنظمة الذي يشمل عرض نتيجة المؤشر والمعايير المختصة بذلك، إضافة إلى الملاحظات المقيدة على المنشأة، ومصدرها، والمخالفات المسجلة عليها إن وجدت.

يُذكر أن الوزارة أطلقت منصة "قوى"، في أبريل/ نيسان من العام الحالي 2019؛ وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة له من قطاع العمل.

وتُقدم المنصة العديد من الخدمات الرئيسية والفرعية ليستفيد منها أصحاب الأعمال، والأفراد، والجهات الحكومية، التي تشمل رخص العمل، والتأشيرات الفورية للمنشآت القائمة، ومؤشر الامتثال لأنظمة العمل وغيرها.

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