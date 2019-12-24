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"تداول": تعليق سهم "ولاء للتأمين" بناءً على طلب الشركة

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"تداول": تعليق سهم "ولاء للتأمين" بناءً على طلب الشركة "تداول": تعليق سهم "ولاء للتأمين" بناءً على طلب الشركة

الرياض ـ مباشر: أعلنت السوق المالية (تداول)، عن تعليق تداول سهم شركة ولاء للتأمين التعاوني، لجلسة تداول واحدة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت "تداول"، في بيان لها، أن تعليق التداول على السهم جاء بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج، وذلك تمهيداً للإعلان عن حدث.

وأشارت إلى أنه سوف يستأنف تداول السهم بدءاً من جلسة غد الأربعاء 25 ديسمبر/ كانون الأول.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، أمس الاثنين، عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني.

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