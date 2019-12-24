محللون: توقعات بتماسك السوق السعودي فوق مستويات 8400 نقطة

مباشر ـ بدور الراعي: رجح محللون بأسواق المال أن تستمر ارتفاعات السوق السعود خلال تعاملات اليوم الثلاثاء؛ في ظل الأخبار الإيجابية للأسواق العالمية، وارتفاع أسعار النفط، وسط هدوء النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقال المستشار المالي محمد الميموني لـ"مباشر" إن بوصلة السوق السعودي تغيرت بشكل كامل بعد إدراج أرامكو.

وأضاف الميموني أنه من الناحية الفنية، يستهدف المؤشر العام للسوق السعودي مستويات 8600 إلى 8800 نقطة، طالما هو مستقر فوق مستويات 8200 نقطة، التي تعد مستويات دعم هامة.

وتابع: "منذ ادراج أرامكو أصبح السوق يسير في اتجاه صاعد على مستوى الأداء اليومي والأسبوعي وحتى على مستوى الأداء اللحظي".

ورجح الميموني أن يشهد السوق السعودي عودة السيولة، عند مستويات فوق 5 مليارات ريال.

كما توقع أن يواصل السوق ارتفاعه حتى نهاية العام، مشيرا الى أن عام 2020 سيكون عاما تفاعليا بشكل أكثر، خاصة مع وجود تغيرات حجم الطلب.

كما أوضح الميموني أن ارتفاع أرامكو أمس كان منطقيا حيث يتداول حالياً عند مستويات الـ 35 ريال مع استقرار اسعار النفط.

وأشار إلى أن مناطق الـ 36 ريال بالنسبة لسهم أرامكو هي مستويات منطقية ولا يوجد مبالغة في الأسعار.

كما نوه إلى أن سهم أرامكو لايزال يسير تحت ضغوضات مضاربية وضغوط بيعية من الأفراد يقابلها طلبات للشراء من المؤسسات حتى يكون هناك توازن.

وأكد الميموني أن سهم أرامكو لا يحتاج لتدخل مدير الاستقرار السعري، مادام يتداول فوق مستويات الـ 32 ريال، لافتاً الى أن دور مدير الاستقرار السعري، هو الحفاظ على السهم فوق مستويات الـ 32 ريال وهو سعر الطرح.

ومن جانبه، قال المستشار الاقتصادي، سعود المطير البهلال إن عملية دخول أرامكو أعطت للسوق متانة وعمقا وتأثيرا، حيث يعد السهم ثاني الأسهم الأكثر تأثيرا، بعد سهم الراجحي.

وأضاف أن عملية التذبذب والتقلبات في اداء السهم أمر طبيعي جدا حيث إن هناك مضاربة كبيرة على السهم، مشيرا إلى أنه بعد استقرار السهم سيواصل مسيرة الصعود وسيحقق مكاسب للسوق.

كما أشار إلى أن هناك نظرة تفاؤلية إيجابية لدى المتعاملين، وذلك مع إعلان بعض الشركات عن توصية بتوزيعات نقدية وتوصيات بزيادة رؤوس أموال لبعض الشركات، إضافة إلى ترقب السوق فترة إعلانات الشركات للربع الرابع لعام 2019.

وتوقع المطيري أن يشهد قطاع البنوك أفضل نتائج بين القطاعات وذلك بسبب ارتفاع إيراداتها من اكتتاب أرامكو.

وواصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه بنهاية جلسة أمس الاثنين، ليسجل ارتفاعه السابع على التوالي، ويصل لأعلى مستوياته منذ 4 أشهر، وسط ارتفاع في السيولة وتعافي شبه جماعي للقطاعات.