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بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة

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بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة

الرياض ـ مباشر: أعلن بنك الجزيرة، عن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، على نقل المحفظة التأمينية، إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذوعلاقة).

وأوضح البنك، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه تمت الموافقة على نقل المحفظة التأمينية، إلى الشركة، اعتبارا من بداية شهر يناير / كانون الثاني 2020م.

ويمتلك بنك الجزيرة 30 بالمائة من أسهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني، وفقاً لبيانات السوق المالية "تداول".

وتوقع البنك أن ينعكس الأثر المالي لنقل المحفظة التأمينية على القوائم المالية للبنك للعام 2020م. 

كما أكد على أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن استكمال عملية نقل المحفظة.

وأعلن بنك الجزيرة، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، عن توقيع اتفاقيتي تأمين مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 40 مليون ريال.

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