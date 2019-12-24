بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة

الرياض ـ مباشر: أعلن بنك الجزيرة، عن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، على نقل المحفظة التأمينية، إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذوعلاقة).

وأوضح البنك، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه تمت الموافقة على نقل المحفظة التأمينية، إلى الشركة، اعتبارا من بداية شهر يناير / كانون الثاني 2020م.

ويمتلك بنك الجزيرة 30 بالمائة من أسهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني، وفقاً لبيانات السوق المالية السعودية "تداول".

وتوقع البنك أن ينعكس الأثر المالي لنقل المحفظة التأمينية على القوائم المالية للبنك للعام 2020م.

كما أكد على أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن استكمال عملية نقل المحفظة.

وأعلن بنك الجزيرة، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، عن توقيع اتفاقيتي تأمين مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 40 مليون ريال.

ترشيحات:

بنك الجزيرة يصعد بأرباحه إلى 257 مليون ريال بالربع الثالث

بنك الجزيرة يُعلن توزيعات أرباح المساهمين للنصف الأول

وزير الخدمة المدنية السعودي: إصدار لائحة جديدة للوظائف الصحية

تفاصيل المؤتمر الصحفي للنيابة السعودية بشأن قضية "خاشقجي"

اتفاقية لتوفير وظائف للسعوديين بمشروع نيوم