إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني

تفاصيل الإعلان تعلن شركة الجزيرة تكافل تعاوني استلامها خطاب مقام مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 41029284 وتاريخ 26 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 23 ديسمبر 2019م، والمتضمن عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة (البنك) إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني بداية من يناير 2020م, شريطة إستيفاء عدد من المتطلبات النظامية.

ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لنقل المحفظة التأمينية على القوائم المالية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني للعام المالي 2020م. هذا وسيتم الإعلان لاحقاً عند إتمام عملية نقل المحفظة.