أخبار عاجلة

لعشاق الكيك من المحلات.. جربي بنفسك أسهل وأسرع طريقة لعمل باوند كيك -
8 الصبح – هل الخلاف مع أمير مرتضي سبب استبعاد عصام مرعي من الجهاز المعاون لـ كارتيرون ؟؟ -
التفاؤل التجاري يدعم الدولار الأسترالي ويدفع الين للهبوط -
روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد -
إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم -
الحكيم في بيتك | الإصابة بالامراض غير السارية ( حلقة كاملة) -
بنات وولاد| لعبة ممتعة ومليانة بالمغامرات والتشويق ..جربوها هتعجبكم قوى -
طقس العرب: لا ثلوج حتى نهاية العام -
بنات وولاد| شوفو صحاب مرمر كسبوا إيه في لعبة التمبولا وإزاي مرمر احتفلت معاهم -
الأخبار - بكين تندد بالقيود التجارية الواردة في قانون الدفاع الأمريكي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني

Google+ Print
إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني
تفاصيل الإعلان تعلن شركة الجزيرة تكافل تعاوني استلامها خطاب مقام مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 41029284 وتاريخ 26 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 23 ديسمبر 2019م، والمتضمن عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة (البنك) إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني بداية من يناير 2020م, شريطة إستيفاء عدد من المتطلبات النظامية.

ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لنقل المحفظة التأمينية على القوائم المالية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني للعام المالي 2020م. هذا وسيتم الإعلان لاحقاً عند إتمام عملية نقل المحفظة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

التفاؤل التجاري يدعم الدولار الأسترالي ويدفع الين للهبوط

التفاؤل التجاري يدعم الدولار الأسترالي ويدفع الين للهبوط

روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد

روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد

الذهب في 2019.. كيف حقق المعدن أكبر مكاسب بـ9 سنوات؟

الذهب في 2019.. كيف حقق المعدن أكبر مكاسب بـ9 سنوات؟