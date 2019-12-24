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"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال

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"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال "كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال

الرياض - مباشر: أعلنت شركة كيان للبتروكيماويات، عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي، بقيمة 1.5 مليار ريال.

 وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أن مدة التمويل 8 سنوات، وأن الضمانات المقدمة للحصول عليه تتضمن "سند لأمر".

وأشارت إلى التمويل يأتي امتداداً لأهداف الشركة الاستراتيجية في تحسين الكفاءة المالية وتخفيض تكاليف التمويل.

وتابعت أن الهدف من هذا التمويل يتمثل في استبدال المتبقي من القروض الثانوية القائمة بتمويل بديل بتكاليف أقل وبشروط أفضل.
 
وأكدت أنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي الإيجابي على الشركة بانخفاض في تكاليف التمويل بمبلغ قدرة 25 مليون ريال تقريباً خلال العام 2020م والسنوات التي تليها.

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