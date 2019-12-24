إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في مقر الشركة بالرياض، حي قرطبة، شارع سعيد بن زيد ، الدور الثاني، مكتب رقم 7، الموقع(https://goo.gl/maps/b7bD8HNsjBfZsRrp7) في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 24 جمادي الأول 1441هـ الموافق 19 يناير 2020م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(مرفق)

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحًا يوم الأربعاء بتاريخ 20-05-1441هـ الموافق 15-01-2020م وحتى الساعة (04:00) عصر يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa

يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (مرفق صيغة التوكيل) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من :

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وذلك بإرسال نسخة من التوكيل عن طريق البريد الإلكترونيhelattar@wafainsurance.com وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. في حال وجود أي استفسارات، يمكن التواصل على الهاتف (011-2163440) أو البريد الإلكتروني helattar@wafainsurance.com

تنوه الشركة إلى أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي عند بدء وقت انعقاد الجمعية وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للمساهمين الحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.