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اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

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اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي. اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.
بند توضيح مقدمة امتداداَ لتحقيق اهداف الشركة الاستراتيجية في تحسين الكفاءة المالية وتخفيض تكاليف التمويل، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً على موقع تداول بتاريخ 12 يونيو 2019م، تعلن شركة كيان للبتروكيماويات عن توقيعها اتفاقية تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي. تاريخ الحصول على التمويل 1441-04-26 الموافق 2019-12-23 الجهة الممولة البنك السعودي الفرنسي قيمة التمويل 1.5 مليار ريال سعودي مدة التمويل 8 سنوات الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر الهدف من التمويل يهدف هذا التمويل إلى استبدال المتبقي من القروض الثانوية القائمة بتمويل بديل بتكاليف أقل وبشروط أفضل، ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي الإيجابي على الشركة بانخفاض في تكاليف التمويل بمبلغ قدرة 25 مليون ريال تقريباً خلال العام 2020م والسنوات التي تليها. أطراف ذات علاقة لا يوجد

مباشر (اقتصاد)

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