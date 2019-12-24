الصندوق السعودي للتنمية يشارك في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات في جمهورية قرغيزستان

وفيما تجسّد هذه الاتفاقية التزام المملكة العربية السعودية ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، باعتبارها أساساً راسخاً لتحقيق الإستقرار والإزدهار في تلك الدول. قال الدكتور خالد الخضيري: "نحن نستثمر خبراتنا ومواردنا الفنية لمساعدة المجتمعات في الدول النامية لبناء مستقبل أفضل لهم، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، المتمثلة في تعزيز الرخاء وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي لهذه الدول. ومن هذا المنطلق، يتابع الصندوق السعودي للتنمية باهتمام الجهود التي تبذلها حكومة قرغيزستان من أجل النهوض بالبلاد في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ونؤكد من خلال هذه الاتفاقية تجسد عمق العلاقة التي تربط بلدينا في مختلف المجالات".