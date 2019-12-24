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لعشاق الكيك من المحلات.. جربي بنفسك أسهل وأسرع طريقة لعمل باوند كيك
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:26 مساءً
8 الصبح – هل الخلاف مع أمير مرتضي سبب استبعاد عصام مرعي من الجهاز المعاون لـ كارتيرون ؟؟
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:23 مساءً
التفاؤل التجاري يدعم الدولار الأسترالي ويدفع الين للهبوط
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:16 مساءً
روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:16 مساءً
إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:16 مساءً
الحكيم في بيتك | الإصابة بالامراض غير السارية ( حلقة كاملة)
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:13 مساءً
بنات وولاد| لعبة ممتعة ومليانة بالمغامرات والتشويق ..جربوها هتعجبكم قوى
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:12 مساءً
طقس العرب: لا ثلوج حتى نهاية العام
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:06 مساءً
بنات وولاد| شوفو صحاب مرمر كسبوا إيه في لعبة التمبولا وإزاي مرمر احتفلت معاهم
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:00 مساءً
الأخبار - بكين تندد بالقيود التجارية الواردة في قانون الدفاع الأمريكي الجديد
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الجمعة 27 ديسمبر 2019 02:57 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي يستقبل نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مسقط
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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