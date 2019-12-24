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الجيش الروسي: 6 قتلى و13 جريحا عسكريا سوريا في تفجير انتحاري بإدلب

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الجيش الروسي: 6 قتلى و13 جريحا عسكريا سوريا في تفجير انتحاري بإدلب الجيش الروسي: 6 قتلى و13 جريحا عسكريا سوريا في تفجير انتحاري بإدلب

جى بي سي نيوز :- أعلن الجيش الروسي مقتل 6 جنود سوريين وإصابة 13 آخرين في هجوم انتحاري في محافظة إدلب شمالي سوريا

 وقال رئيس مركز المصالحة الروسية، اللواء يوري بورينكوف، إن قوات الجيش السوري صدت هجومًا شنه مسلحون من جماعة تحرير الشام الإرهابية، حاولوا اختراق قرية "كاراتين الكبير" بمحافظة إدلب""في الساعة 12.40 من يوم 21 ديسمبر / كانون الأول 2019 ، حاول عناصر من جماعة هيئة تحرير الشام ، يبلغ عددهم الإجمالي 100 شخص ، اختراق دفاع القوات الحكومية السورية في اتجاه مستوطنة كاراتين الكبير في محافظة إدلب".

وأضاف بورينكوف أن هجوم المسلحين أوقف بنيران المدفعية من قبل القوات المسلحة السورية، مما أدى إلى تكبد المهاجمين خسائر كبيرة، إلا أن العملية أسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف الجيش السوري"ومع ذلك ، نتيجة القصف الكثيف من قبل المجموعات المسلحة، توفي 6 جنود سوريين، وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة".

وأكد بورينكوف أن المركز الروسي للمصالحة يدعو قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات المسلحة والشروع في تسوية سلمية للوضع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
هذا وكان الجيش السوري قد أعلن في وقن سابقن استعادة السيطرة على بلدة التح الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي.

وفرض الجيش السوري اليوم الأحد سيطرته على بلدة استراتيجية بريف إدلب تمثل دفاعا حيويا لمسلحي جبهة النصرة (الإرهابي المحظور في ).

وقال مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش السوري سيطر على بلدة التح الاستراتيجية في ريف ادلب الجنوبي الشرقي"، موضحا أن القرية هي "أحد أهم معاقل مسلحي جبهة النصرة في ريف إدلب".

المصدر : سبوتنيك

جي بي سي نيوز

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