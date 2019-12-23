محدث.. الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية مرتفعة للجلسة الثالثة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة للجلسة الثالثة على التوالي في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع تطورات إيجابية على الصعيد التجاري.

وكان سهم "بوينج" ضمن أكبر الرابحين في "وول ستريت" حيث ارتفع بنحو 3 بالمائة على خلفية استقالة الرئيس التنفيذي للشركة.

فيما تلقت الأسهم الأمريكية الدعم مع إعلان الصين عزمها خفض التعريفات مؤقتاً على 859 منتجاً أمريكياً بداية من العام المقبل بهدف زيادة الواردات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى محادثات جيدة للغاية مع نظيره الصيني حول الصفقة التجارية الجزئية مع تكهنات بتوقيعها في الشهر المقبل.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات، بينما تراجعت طلبيات السلع المعمرة بأكبر وتيرة في 6 أشهر.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 96 نقطة تقريباً إلى 28551 نقطة وهو مستوى قياسي جديد

كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.09 بالمائة إلى 3224 نقطة مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه، وارتفع "ناسداك" إلى مستوى قياسي عند 8945 نقطة بنسبة 0.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.659.