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المالية السعودية تغلق إصدار ديسمبر من الصكوك المحلية

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المالية السعودية تغلق إصدار ديسمبر من الصكوك المحلية المالية السعودية تغلق إصدار ديسمبر من الصكوك المحلية

 

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة المالية بالمملكة العربية ، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر ديسمبر/كانون الأول 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بقيمة 5.099 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة في بيان، مساء اليوم الاثنين، أن الإصدارات قسمت إلى أربع شرائح: الأولى تبلغ 159 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,574 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادياً.

وأضافت أن الشريحة الثانية تبلغ 1.183 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 1.837 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادياً.

وتابعت: "تبلغ الشريحة الثالثة 663 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.134 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادياً".

وجاءت الشريحة الرابعة بقيمة 3.093 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 23.708 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلادياً، بحسب بيان الوزارة.

كانت الوزارة أقفلت إصدار شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمبلغ إجمالي 1.415 مليار ريال.

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