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عوائد السندات الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى في شهر ونصف

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عوائد السندات الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى في شهر ونصف عوائد السندات الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى في شهر ونصف

مباشر: تراجعت السندات الأمريكية ليرتفع العائد عليها لأعلى مستوى في شهر ونصف خلال تعاملات اليوم الإثنين مع التفاؤل بشأن الصفقة التجارية.

وتخيَم حالة من التفاؤل على المستثمرين مع تكهنات بتوقيع الصفقة التجارية الأولية بين الصين والولايات المتحدة في الشهر المقبل وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد بأنه أجرى محادثات جيدة مع نظيره الصيني بشأن الاتفاق التجاري.

واستمراراً لحالة الهدوء في العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلنت الصين اليوم أنها ستخفض التعريفات على بعض السلع الأمريكية بداية من الشهر المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بينما تراجعت طلبيات السلع المعمرة بأكبر وتيرة في 6 أشهر.

وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 1.93 بالمائة وهو الأعلى منذ 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما زاد عائد سندات الأمريكية لمدة 30 عاماً إلى مستوى 2.36 بالمائة، وارتفع العائد على الديون الحكومية لآجل عامين إلى 1.64 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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