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الإمارات تُعلق على حُكم القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل "خاشقجي"

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الإمارات تُعلق على حُكم القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل "خاشقجي" الإمارات تُعلق على حُكم القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل "خاشقجي"

 

أبوظبي – مباشر: قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، إن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي تؤكد التزام المملكة العربية وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح و المصداقية وبشكل كفل لكافة الأطراف حقوقها القانونية.

وصرح وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، بأن تعامل المملكة مع محاكمة المتورطين بجريمة مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.

وأكد قرقاش في بيان للوزارة نقلته وكالة الانباء "وام"، وقوف الإمارات التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم.

وشدد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

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