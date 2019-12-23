أخبار عاجلة

العمل السعودية تطلق خدمة لأصحاب المنشآت عبر منصة "قوى" -
"تداول": تعليق سهم "ولاء للتأمين" بناءً على طلب الشركة -
مساء dmc - حلقة الأثنين مع (إيمان الحصري) 23/12/2019 - الحلقة الكاملة -
محللون: توقعات بتماسك السوق السعودي فوق مستويات 8400 نقطة -
جحافل السرطان تغزو جزيرة وديعة في أستراليا -
بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة -
إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني -
إطلاق تقنية تتبع السيارات لأول مرة فى مصر عبر تقنية التحديد الآلي لمكان المركبات -
إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني -
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع التفاؤل بشأن التجارة

Google+ Print
محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع التفاؤل بشأن التجارة محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع التفاؤل بشأن التجارة

مباشر: ارتفعت النفط عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع التفاؤل التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم.

ويأتي أداء الذهب الأسود بالتزامن مع آمال المستثمرين المنعقدة على الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي من شأنها أن تعزز الطلب على النفط.

وأعلنت وزارة المالية في الصين اليوم أنها تستعد لخفض التعريفات على بعض المنتجات الأمريكية بداية من العام المقبل.

في حين، قال وزير الطاقة الروسي إن أوبك وحلفاءها قد يفكرون في تخفيف قيود خفض الإنتاج في اجتماع مارس/آذار المقبل بعد أن وافقت المنظمة على تعميق خفض الإمدادات إلى 1.7 مليون برميل يومياً بداية من العام المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

ويأتي أداء الخام وسط أحجام تداول ضعيفة على خلفية الاحتفالات الخاصة بأعياد الكريسماس، حيث من المقرر أن تغلق أسواق النفط مبكراً غداً الثلاثاء يتبعه إغلاق تام للتعاملات يوم الأربعاء.

وتؤجل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إعلان بيانات المخزونات من النفط إلى يوم الجمعة بدلاً مع الأربعاء نظراً للعطلات الرسمية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة إلى 60.52 دولار لكل برميل.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.5 بالمائة عند مستوى 66.54 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. أسعار الذهب تربح 8 دولارات عند التسوية

محدث.. أسعار الذهب تربح 8 دولارات عند التسوية

ارتفاع أسعار الواردات في ألمانيا بأكثر من التوقعات

ارتفاع أسعار الواردات في ألمانيا بأكثر من التوقعات

8 الصبح - أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 23-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 23-12-2019

تقرير:رفع أرامكو السعودية أسعار المواد الأولية ينعكس على الهوامش الربعية

تقرير:رفع أرامكو السعودية أسعار المواد الأولية ينعكس على الهوامش الربعية