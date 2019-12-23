محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع التفاؤل بشأن التجارة

مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع التفاؤل التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم.

ويأتي أداء الذهب الأسود بالتزامن مع آمال المستثمرين المنعقدة على الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي من شأنها أن تعزز الطلب على النفط.

وأعلنت وزارة المالية في الصين اليوم أنها تستعد لخفض التعريفات على بعض المنتجات الأمريكية بداية من العام المقبل.

في حين، قال وزير الطاقة الروسي إن أوبك وحلفاءها قد يفكرون في تخفيف قيود خفض الإنتاج في اجتماع مارس/آذار المقبل بعد أن وافقت المنظمة على تعميق خفض الإمدادات إلى 1.7 مليون برميل يومياً بداية من العام المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

ويأتي أداء الخام وسط أحجام تداول ضعيفة على خلفية الاحتفالات الخاصة بأعياد الكريسماس، حيث من المقرر أن تغلق أسواق النفط مبكراً غداً الثلاثاء يتبعه إغلاق تام للتعاملات يوم الأربعاء.

وتؤجل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إعلان بيانات المخزونات من النفط إلى يوم الجمعة بدلاً مع الأربعاء نظراً للعطلات الرسمية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة إلى 60.52 دولار لكل برميل.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.5 بالمائة عند مستوى 66.54 دولار للبرميل.