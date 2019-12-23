محلل: "آيفون 5G" سيدفع سهم آبل لمكاسب قوية في 2020

مباشر: قال محلل في "ويدبيش" إن طرح أجهزة الآيفون بشبكة "5G" في العام المقبل سوف يدفع سهم "آبل" لمكاسب قوية.

ورفع"دان إيفيس" المحلل في شركة الخدمات المالية خلال تعليقات مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، السعر المستهدف لسهم آبل إلى 350 دولارًا، مما يعني مكاسب 25 بالمائة مقارنة مع إغلاق يوم الجمعة عند 279 دولارًا.

وأوضح "إيفيس": "نحن فقط في منتصف الطريق من خلال ما أعتقد أنها دورة فائقة لسهم آبل".

وأضاف المحلل أنه يعتقد أن شركة آبل ستصدر العام المقبل أربعة هواتف على الأقل يمكن تمكينها بشبكة "5G" مما يدعم السهم نحو مكاسب قوية.

وبحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم آبل بنحو 1.6 بالمائة إلى 283.9 دولار، لتصل مكاسبه منذ بداية العام لأكثر من 80 بالمائة.