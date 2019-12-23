محدث.. أسعار الذهب تربح 8 دولارات عند التسوية

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليربح المعدن نحو 8 دولارات مع استقرار العملة الأمريكية والتطورات التجارية.

وتأتي مكاسب المعدن الأصفر مع ترقب تطورات جديدة بشأن الأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد إعلان اقتراب موعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وأعلنت الصين اليوم أنها تخطط لخفض التعريفات على بعض المنتجات الأمريكية بدايةً من 1 يناير/كانون الثاني المقبل

ويتزامن أداء الذهب مع أحجام التداول الضعيفة على خلفية احتفالات أعياد الكريسماس.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة لكن بأقل من التوقعات، بينما تراجعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 6 أشهر.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى مستوى 1488.70 دولار للأوقية بأرباح 7.80 دولار.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 6.19 دولار ليسجل 1484.41 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند 97.699.