أخبار عاجلة

العمل السعودية تطلق خدمة لأصحاب المنشآت عبر منصة "قوى" -
"تداول": تعليق سهم "ولاء للتأمين" بناءً على طلب الشركة -
مساء dmc - حلقة الأثنين مع (إيمان الحصري) 23/12/2019 - الحلقة الكاملة -
محللون: توقعات بتماسك السوق السعودي فوق مستويات 8400 نقطة -
جحافل السرطان تغزو جزيرة وديعة في أستراليا -
بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة -
إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني -
إطلاق تقنية تتبع السيارات لأول مرة فى مصر عبر تقنية التحديد الآلي لمكان المركبات -
إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني -
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. CBC Egypt

انتظرونا الجمعة في الـ 9 مساءً.. وحلقة خاصة مع "هشام عباس" الجزء الثاني في معكم منى الشاذلي

Google+ Print
مواضيع متعلقة
من مصر | حلقة خاصة من داخل الأسمرات.. مدينة متكاملة تجسد كل مفاهيم الإنسانية (حلقة كاملة)

من مصر | حلقة خاصة من داخل الأسمرات.. مدينة متكاملة تجسد كل مفاهيم الإنسانية (حلقة كاملة)

من مصر | فقرة خاصة عن مدينة الأسمرات.. مدينة متكاملة بحياة كريمة وفرص عمل للجميع (كاملة)

من مصر | فقرة خاصة عن مدينة الأسمرات.. مدينة متكاملة بحياة كريمة وفرص عمل للجميع (كاملة)

من مصر | أطفال الأسمرات على منصات التتويج.. أبطال من ذهب

من مصر | أطفال الأسمرات على منصات التتويج.. أبطال من ذهب

من مصر | حوار مع أحد المسؤولين وصاحب مصنع للسجاد اليدوي بالأسمرات

من مصر | حوار مع أحد المسؤولين وصاحب مصنع للسجاد اليدوي بالأسمرات