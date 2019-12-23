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محدث.. استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تحول أداء الدولار الأمريكي للاستقرار مقابل سلة من العملات الرئيسة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد بيانات اقتصادية وتطورات تجارية.

ويركز المستثمرون على تطورات الأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد التوصل للمرحلة الأولى من الصفقة في منتصف الشهر الجاري.

وقررت وزارة المالية في الصين اليوم تقليل التعريفات على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة في قائمة تضم 859 منتجاً.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة في 6 أشهر، بينما ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة لكن بأقل من التوقعات.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 1.1091 دولار.

كما لم يسجل الدولار تغييراً يذكر أمام العملة اليابانية، ليكون عند مستوى 109.39 ين، بينما ارتفع أمام العملة البريطانية بنحو 0.5 بالمائة ليسجل الجنيه الإسترليني 1.2927 دولار.

وتراجعت العملة الخضراء مقابل نظيرتها السويسرية بنحو 0.09 بالمائة مسجلة 0.9819 فرنك.

وبالنسبة لمؤشر الدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية فاستقر عند مستوى 97.686 بعد أن سجل مستوى 97.817 في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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