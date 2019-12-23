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محدث.. تباين أداء الأسهم الأوروبية بالختام مع التطورات التجارية

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محدث.. تباين أداء الأسهم الأوروبية بالختام مع التطورات التجارية محدث.. تباين أداء الأسهم الأوروبية بالختام مع التطورات التجارية

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع التطورات التجارية وبالتزامن مع عطلات رأس السنة.

وتراجع قطاع البنوك بنحو 0.7 بالمائة ليكون أكبر الخاسرين في البورصات الأوروبية، بينما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنحو 0.2 بالمائة.

وفي الوقت نفسه، سيطرت المعنويات الإيجابية مؤخراً على المستثمرين بعد التوصل إلى هدنة تجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وأعلنت وزارة المالية في الصين اليوم أنها تخطط لخفض التعريفات على بعض المنتجات الأمريكية بدايةً من 1 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت أسعار الواردات في ألمانيا بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.

وتغلق البورصات الأوروبية أبوابها أمام المستثمرين يوم الأربعاء احتفالاً بالكريسماس في حين أن بورصة فرانكفورت تتوقف عن التداول بدايةً من غداً الثلاثاء.

وعند ختام التعاملات، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند مستوى 418.2 نقطة.

بينما ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بأكثر من 0.5 بالمائة مسجلاً 7623.5 نقطة، في حين انخفض المؤشر الألماني "داكس" عند مستوى 13300.9 نقطة بنسبة 0.1 بالمائة.

وسجل المؤشر الفرنسي "كاك" ارتفاعاً بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 6029.3 نقطة.

وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو هامشياً مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.08 بالمائة عند مستوى 1.1088 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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