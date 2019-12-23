واردات الصين من اللحوم ترتفع لمستوى قياسي خلال نوفمبر

مباشر: ارتفعت واردات الصين من اللحوم إلى مستوى قياسي خلال الشهر الماضي، مع زيادة الإقبال على شراء لحوم الخنازير قبل العطلات التقليدية في رأس السنة.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الصينية، اليوم الإثنين، أن واردات الخنازير ارتفعت بنسبة 151 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 229.707 ألف طن.

وشهدت الشحنات زيادة بنسبة 58 بالمائة في غضون أول 11 شهراً من العام لتصل إلى 1.7 مليون طن.

وبلغت مشتريات لحوم الأبقار 186.984 ألف طن في الشهر الماضي بزيادة تقريباً 80 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين أن شحنات لحوم الأبقار صعدت بنحو 57 بالمائة إلى 1.5 مليون طن في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي مشتريات الصين في أول 11 شهراً من العام الماضي وصلت إلى مستوى 5.5 مليون طن وهو أعلى بنحو 42 بالمائة عن العام السابق.

وبالنسبة لمشتريات الدجاج المجمد، فارتفعت بنحو 71 بالمائة لتصل إلى 77.895 ألف طن في نوفمبر/تشرين الثاني.

ووصل بذلك إجمالي المشتريات في العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي إلى 693.443 ألف طن بزيادة سنوية بلغت 51 بالمائة.

وبحلول الساعة 2:04 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة هامشية 0.07 بالمائة إلى 7.0114 يوان.