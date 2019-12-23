محلل: احتمالية 50% لحدوث حركة تصحيحية بالأسهم الأمريكية

مباشر: توقع كبير الاقتصاديين في شركة "فانجارد" أن الأسهم الأمريكية ستواجه موجة بيعية كبيرة في العام المقبل مع الثقة الزائدة للمستثمرين في حدوت طفرة اقتصادية جديدة.

وحققت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية خلال العام الجاري دفعتها لأعلى مستوى على الإطلاق مع ارتفاع يتجاوز 28 بالمائة لمؤشر "ستاندرد آند بورز" حتى الآن.

وقال "جوزيف ديفيز" الاقتصادي في شركة "الاستشارات الأمريكية خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، يوم الجمعة، إنه يرى احتمالات 50 بالمائة لحركة تصحيحية للأسهم الأمريكية في 2020.

وغالبًا ما يتم تعريف الحركة التصحيحية على أنها انخفاض بنسبة 10 بالمائة أو أكثر وهو ما لم يشهد مؤشر "ستاندرد آند بوزر" منذ ديسمبر/كانون الأول لعام 2018.

وأوضح "ديفيز" إنه في الوقت الذي كان فيه المستثمرون متشائمين للغاية بشأن احتمالات الركود، فإنهم في العام المقبل سيكونون متفائلين للغاية بشأن إنعاش الاقتصاد.

كما يرى أيضًا تعافياً في تقلبات الأسهم الأمريكية من مستويات "منخفضة بشكل غير مستدام".

وذكر "ديفيز" أن أصول المخاطر تسعر بما يقرب من 3 بالمائة من النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهي نتيجة يراها غير مرجحة.

وقال "ديفيز" إنه سيفكر في أسهم القيمة إذا كان يريد الاستثمار الآن، كما يرى أن القروض العقارية تبدو "أكثر جاذبية قليلاً مما كانت عليه لبعض الوقت"، لكنه يفضل الانتظار في ترقب العام المقبل.