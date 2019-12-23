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هيئة السوق السعودية تطرح لائحتي الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم

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هيئة السوق السعودية تطرح لائحتي الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم هيئة السوق السعودية تطرح لائحتي الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم

الرياض- مباشر: قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية ، نشر مشروع تعديل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم ("المشروع") لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ثلاثين يوماً تقويمياً، تنتهي يوم 22 يناير/ كانون الثاني 2020م.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، أن المشروع يهدف إلى تطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية، ودعم التطوّر في ممارسة أعمال الأوراق المالية من قبل الأشخاص المرخص لهم، وتعزيز حماية المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.

وتابعت تتمثّل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع في الآتي:

‌أ) ‌‌تعديل مسمى "الأشخاص المرخص لهم"، ليصبح "مؤسسات السوق المالية".

ب) تطوير نطاق نشاط الترتيب، وفئات الترخيص لممارسة أعمال التعامل والإدارة.

‌ج) تطوير متطلبات الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية، والبدء في ممارسة العمل، والوظائف واجبة التسجيل، وممارسة الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية، وأموال وأصول العملاء.

‌د) تطوير فئات تصنيف العملاء، ومتطلبات معرفة العميل، وفهم العميل للمخاطر، وملاءمة العميل. 

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