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اقتصاد كندا ينكمش لأول مرة في 8 أشهر

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مباشر: انكمش  كندا لأول مرة في 8 أشهر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع تأثر إضرابات قطاع السيارات على الإنتاج.

وقالت هيئة الإحصاءات الكندية في بيان صادر اليوم الإثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنحو 0.1 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة نمو بنفس النسبة خلال الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى نمو اقتصاد كندا بنحو 0.1 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول.

وتراجع إنتاج السلع بنحو 0.5 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول، بينما لم يشهد إنتاج الخدمات أي تغيير خلال نفس الفترة.

وتراجع القطاع الصناعي بنحو 1.4 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول للمرة الرابعة في آخر 5 أشهر مع تراجع تصنيع السلع المعمرة وغير المعمرة على خلفية إضراب عمال شركة "جنرال موتورز".

كما انخفض قطاع التجزئة بنحو 1.1 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول في أكبر وتيرة هبوط منذ مارس/آذار لعام 2016.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الاقتصاد الكندي بنحو 1.2 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع 1.5 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 3:50 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي عند مستوى 1.3166 دولار كندي.

مباشر (اقتصاد)

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