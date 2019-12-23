الزرقاء: العدد التراكمي للمصابين بانفلونزا الخنازير 25 شخصا

جي بي سي نيوز :- قال مدير مديرية الشؤون الصحية في الزرقاء الدكتور ضيف الله الحسبان إن العدد التراكمي للمصابين بفيروس "اتش ون ان ون" المعروف بانفلونزا الخنازير، لم يتجاوز 25 شخصا في الزرقاء منذ بداية الموسم الحالي، مؤكدا أنه لم تسجل أي حالة وفاة في مستشفيات الزرقاء بهذا الفيروس .

وأوضح في تصريح صحفي لـ (بترا) ان المصابين بالفيروس أدخلوا المستشفيات الحكومية والخاصة وتلقوا العلاج وخرجوا، ولم يبق منهم إلا خمسة فقط ما زالوا قيد المتابعة الطبية.

وبين أنه يتم تشخيص الحالات المصابة بالفيروس وتصنيفها كخفيفة أو شديدة، وتعطى الحالات الخفيفة العلاج اللازم وتخرج للبيت فورا، أما الحالات الشديدة فيتم إدخالها للمستشفى لمتابعتها، مؤكدا ان عدد المصابين هو ضمن الحد الطبيعي وأقل من الدول المجاورة .

ونوه بأنه يتم التركيز " أثناء التشخيص" على من لديه عوامل الخطورة مثل الأطفال، ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات والمسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة مثل القلب والربو والسكري، حيث يتم إدخالهم إلى المستشفى لمتابعة حالتهم والحرص على عدم حصول مضاعفات لديهم .

وأوضح أن انفلونزا الخنازير هي مجرد انفلونزا موسمية تنتشر في أنحاء العالم كافة، وتنتعش في فصل الشتاء، حيث الأجواء الباردة.

ولفت إلى انه وخلال الاعوام 2009 - 2013 كان يتم رصد فيروس "اتش ون ان ون" إلا أنه أصبح متوطنا الان ويندرج ضمن مجموعة الفيروسات الموسمية نوع (ايه)، مشيرا الى ان سياسة وزارة الصحة تستند الى التعامل بالطريقة العلمية والتشخيص ضمن بروتوكول منظمة الصحة العالمية .

وتابع ان الفحوصات متوفرة لتشخيص هذا الفيروس في مستشفيات المحافظة الحكومية والخاصة على حد سواء، وأن العلاج متوفر.