مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة ترتفع بأقل من التوقعات

مباشر: ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الإثنين، هبوط مبيعات المنازل الجديدة بمعدل سنوي إلى 719 ألف وحدة في الشهر الماضي، مقابل 710 ألف وحدة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل الجديدة سوف تسجل 730 ألف وحدة خلال نفس الفترة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 16.9 بالمائة مقارنة بمستوى 615 ألف وحدة في نفس الفترة من 2018.

وبلغ متوسط أسعار المنازل الجديدة المباعة في الولايات المتحدة 330.8 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع 308.5 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.721.