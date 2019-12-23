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سهم "تسلا" يقفز لمستوى قياسي جديد

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سهم "تسلا" يقفز لمستوى قياسي جديد سهم "تسلا" يقفز لمستوى قياسي جديد

مباشر: قفز سهم "تسلا" إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تقارير بشأن حصول صانعة السيارات على قرض جديد.

وكشفت تقارير إعلامية  - أعلنتها وكالة رويتزر في البداية ثم وكالة بلومبرج - أن شركة تسلا حصلت على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار من البنوك الصينية لتمويل مصنعها في مدينة "شنغهاي" الصينية.

وبحسب التقارير، فمن المقرر الإعلان رسمياً عن القرض في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وأوضحت التقارير أن البنوك التي ستقوم بمنح "تسلا" القرض الجديد هي بنك التعمير الصيني "سي.سي.بي"، والبنك الزراعي الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني "أي.سي.بي.سي" وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية.

وذكرت التقارير أن معدل الفائدة على القرض الجديد سيبلغ 90 بالمائة من معدل الفائدة الرئيسي في الصين لأجل عام، وهو معدل الفائدة الذي تقره البنوك الصينية لأفضل عملائها.

ويشهد مصنع تسلا في شنغهاي "جيجا 3" تصنيع سيارات بالفعل لكن من المتوقع أن يتوسع خلال العام المقبل ليشمل قطع الغيار المصنعة محلياً.

ومن المقرر الحصول على القرض خلال خمس سنوات، كما من المفترض استخدامه في إنشاء المصنع الجديد "جيجا فاكتوري" إضافة إلى المساعدة في تمويل عمليات "تسلا" في الصين.

يذكر أن "تسلا" أدخلت تحديثات كبيرة في نظامها من خلال الأوامر الصوتية الجديدة وقراءة الرسائل النصية وغيرها من التحديثات.

وبحلول الساعة 2:34 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 2.3 بالمائة ليسجل 414.85 دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه.

مباشر (اقتصاد)

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