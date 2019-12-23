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الحكومة تعلن عن مئات فرص العمل - رابط

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الحكومة تعلن عن مئات فرص العمل - رابط الحكومة تعلن عن مئات فرص العمل - رابط

جي بي سي نيوز :-  اعلنت وزارة العمل اليوم الاثنين في الصحف الرسمية عن مئات فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص ودعت إلى التقدم لها من خلال المنصة الوطنية للتشغيل.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها ان أصحاب العمل في مختلف القطاعات أعطيت لهم الصلاحيات الان لنشر فرص العمل المتاحة لديهم وحسب احتياجاتهم من الكفاءات والخبرات والعمالة الاردنية من خلال المنصة.

ودعت الوزارة الباحثين عن عمل الدخول الى المنصة الوطنية للتشغيل (www.sajjil.gov.jo) وتعبئة البيانات المطلوبة كافة, بما فيها السير الذاتية للمتقدمين لفرص العمل واختيار الفرص المناسبة على ضوء مؤهلاتهم.

واوضحت الوزارة انه بامكان المتعطلين والباحثين عن العمل بعد الدخول الى المنصة و الاطلاع على فرص العمل المتاحة والتقدم مباشرة الى المؤسسات والشركات المعلنة عن فرص العمل, كما انه سيتم التواصل من قبل هذه المنشآت مباشرة مع المسجلين على المنصة لإختيار الشخص المناسب للمهن المطلوبة وفقا لاحتياجات هذه المنشآت وستتولى وزارة العمل واجب المتابعة مع المعلنين عن فرص العمل للتأكد من عملية التشغيل.

جي بي سي نيوز

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