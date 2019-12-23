"بوينج" تعلن رحيل رئيسها التنفيذي عن منصبه

مباشر: أعلنت "بوينج" رحيل الرئيس التنفيذي للشركة "دينيس مويلينبورج"، في الوقت الذي تكافح فيه عملاق صناعة الطائرات بعد حادثتين مميتتين لطراز "737 ماكس".

وقالت الشركة الأمريكية في بيان صادر اليوم الإثنين، إن "ديفيد كالهون" سيصبح الرئيس التنفيذي الجديد لبوينج بداية من 13 يناير/كانون الثاني المقبل كما سيظل عضواً في مجلس الإدارة.

وأعلنت الشركة أن "مويلينبورج" سيترك منصبه على الفور على أن يحل محله :جريج سميث" المدير المالي خلال الفترة الانتقالية القصيرة، بينما سيترك "كالهون" التزاماته غير المتعلقة ببوينج.

وأوضح مجلس الإدارة أن التغيير في القيادة كان ضروريًا لاستعادة الثقة في تقدم الشركة لأنها تعمل على إصلاح العلاقات مع الجهات التنظيمية والعملاء وجميع أصحاب المصلحة الآخرين.

وكانت الشركة الأمريكية أعلنت وقفا مؤقتا لإنتاج طائرات "737 ماكس" بداية من الشهر المقبل بسبب عدم الحصول على الموافقات التنظيمية للعودة للتحليق مجدداً بعد أن تسببت حادثين لهذا الطراز في وفاقة 346 شخصاً لتعلن دول العالم وقف استخدامه.

وبحلول الساعة 2:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "بوينج" بنحو 3.3 بالمائة إلى 338.8 دولار.