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الأسهم الأمريكية تستهل الجلسة عند مستويات قياسية جديدة

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الأسهم الأمريكية تستهل الجلسة عند مستويات قياسية جديدة الأسهم الأمريكية تستهل الجلسة عند مستويات قياسية جديدة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في بداية تعاملات اليوم الإثنين، مع تطورات إيجابية في الشأن التجاري.

وكان سهم "بوينج" ضمن أكبر الرابحين في "وول ستريت" حيث ارتفع بأكثر من 3.5 بالمائة على خلفية استقالة الرئيس التنفيذي للشركة.

فيما تلقت الأسهم الأمريكية الدعم مع إعلان الصين عزمها خفض التعريفات مؤقتاً على 859 منتجاً أمريكياً بداية من العام المقبل بهدف زيادة الواردات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد أنه أجرى محادثات جيدة للغاية مع نظيره الصيني حول الصفقة التجارية الجزئية مع توقعات بتوقيعها في الشهر المقبل.

وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت في نهاية جلسة الجمعة الماضية، لتحقق مكاسب أسبوعية قوية وهى الرابعة على التوالي لمؤشر "ستاندرد آند بوزر".

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 106 نقطة تقريباً إلى 28561.4 نقطة وهو مستوى قياسي جديد.

كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.1 بالمائة إلى 3225.6 نقطة مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه، وارتفع "ناسداك" إلى مستوى قياسي عند 8942.7 نقطة بنسبة 0.2 بالمائة.

وخلال نفس التوقيت، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.721.

مباشر (اقتصاد)

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