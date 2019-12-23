طلبيات السلع المعمرة الأمريكية تتراجع بأكبر وتيرة في 6 أشهر

مباشر: انخفضت الطلبيات الجديدة من السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 6 أشهر خلال نوفمبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة تراجعت بنحو 2 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني في أكبر هبوط منذ مايو/آيار مقابل زيادة 0.2 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل الخفض.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع طلبيات السلع المعمرة بنسبة 0.2 بالمائة في الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات أن طلبيات السلع المعمرة الأساسية، والتي تستثني وسائل النقل لم تشهد أي تغير في الشهر الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى صعود 1.5 بالمائة.

وتراجعت طلبيات معدات النقل بنحو 5.9 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما تهاوت طلبيات الطائرات الدفاعية وقطع الغيار بنحو 72.7 بالمائة خلال نفس الفترة.

وباستثناء الدفاع، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بنسبة 0.8 بالمائة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 1:43 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.791.