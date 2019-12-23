تابعة لـ"سيسكو" توقع عقد تطوير ميناء جدة بـ6.6 مليار ريال

الرياض – مباشر: كشفت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، اليوم الاثنين، عن توقيع شركة محطة بوابة البحر الأحمر (إحدى الشركات التابعة بنسبة ملكية 60.6 بالمائة من رأس المال) عقد إسناد جديد مدته 30 عاماً مع الهيئة العامة للموانئ (موانئ)؛ لوضع مخطط شامل طويل المدى لتطوير الجزء الشمالي لميناء جده الإسلامي بالكامل.

وتوقعت "سيسكو"، في بيان لها على "تداول"، أن تبلغ قيمة العقد 6.6 مليار ريال، ولمدة 30 عاما بدءاً من العام 2020، لتطوير وتشغيل الميناء بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية (BOT).

وشهد أمير منطقة مكة بالنيابة بدر بن سلطان، توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي، بين الهيئة العامة للموانئ وشركتي موانئ دبي العالمية محطة بوابة البحر الأحمر، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 9 مليارات ريال.

وأضافت "سيسكو"، أنه وفقاً للعقد الجديد ستقوم شركة محطة بوابة البحر الأحمر بدمج وإعادة تطوير الجزء الشمالي من ميناء جدة الإسلامي، والذي سيشمل محطة الحاويات المجاورة والمحطة الحالية (التي تقع ضمن نطاق الامتياز الحالي)، لتصبح أكبر محطة حاويات في المملكة العربية السعودية وعلى البحر الأحمر.

وأشارت الشركة، إلى أن من شروط العقد الجديد التزام شركة محطة بوابة البحر الأحمر باستثمار مبدئي تبلغ قيمته 1 مليار ريال؛ وذلك لتطوير وتنمية البنية التحتية والمعدات للمحطة الجديدة على فترة الثلاث سنوات القادمة كمرحلة أولى، الأمر الذي سيرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 5.2 مليون حاوية قياسية.

ولفتت، إلى أنه سيتم ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية بقيمة 5.6 مليار ريال خلال باقي فترة العقد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى 8 ملايين حاوية قياسية.

وبينت الشركة، أنه من المقرر تمويل عملية الدمج بين محطة بوابة البحر الأحمر ومحطة الحاويات المجاورة والاستثمار المخطط له وعملية التوسع للعقد من خلال قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك الإيرادات الناتجة من أعمال التشغيل الخاصة بشركة محطة بوابة البحر الأحمر.

وتوقعت "سيسكو"، أن ينعكس الأثر المالي للعقد الجديد إيجابياً على القوائم المالية الموحدة لشركة "سيسكو" خلال الربع الثاني من العام 2020، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة.

وقامت شركة محطة بوابة البحر الأحمر باستثمار مبلغ 2.5 مليار ريال بموجب الامتياز الحالي، وسيؤدي الاستثمار الجديد لتطوير الجزء الشمالي من ميناء جدة الاسلامي إلى رفع إجمالي الاستثمار في الميناء إلى 9.1 مليار ريال، وذلك منذ بدء تشغيل المحطة الحالية في العام 2009، بحسب بيان "سيسكو".

وأنهى سهم "سيسكو" تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.32 بالمائة، لمستوى 18.86 ريالا.

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