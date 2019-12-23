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استراتيجية جديدة لتنظيم الأوقاف بالسعودية

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استراتيجية جديدة لتنظيم الأوقاف بالسعودية استراتيجية جديدة لتنظيم الأوقاف بالسعودية

الرياض- مباشر: قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، بالبدء في وضع استراتيجية شاملة لتنظيم الأوقاف. 

واعتمد المجلس، نقلاً عن صفحة الهيئة العامة للأوقاف بموقع التواصل- تويتر، مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2020 بعد مناقشته لها، كما وافق أيضاً على استراتيجية وسياسة توزيع الأصول بعد الاطلاع على تفاصيلها التي تواءم في مخرجاتها مع رؤية 2030.

ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، يأتي في مقدمتها؛ التقرير المفصّل الذي أعدّه قطاع التنظيم والرقابة بشأن واقع القطاع الوقفي تنظيمياً وفنياً.

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